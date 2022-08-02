Столтенберг обсудил с Зеленским Еленовку и призвал быстрее передавать Украине вооружение
Источник:Офис Президента
Теракт россии с украинскими пленными в Еленовке всколыхнул весь мир. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал быстрее передавать Украине необходимое вооружение.
Об этом он лично сказал Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. Генсекретарь НАТО выразил соболезнования в связи с убийством россией украинских военнопленных в Еленовке.
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Столтенберг впоследствии написал в твиттере по поводу приоритетов военной поддержки.
Жизненно важно, чтобы НАТО и союзники оказали еще больше помощи Украине и еще быстрее,
– заявил он.
В то же время, президент проинформировал Столтенберга о ситуации на поле боя и заявил о необходимости быстрого получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО. Это нужно для:
- успешного отражения российских атак,
- перехода к дальнейшему контрнаступлению.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность получения нашим государством от Альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета.
Йенс Столтенберг также приветствовал соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через черноморские порты и отправку из Одессы первого судна с продовольствием.
Зеленский пригласил Генерального секретаря НАТО принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа текущего года.
Что известно о теракте россии в Еленовке: главное
- 28 июля россия обстреляла бывшую колонию на территории временно оккупированной Еленовки. Там находились 190 человек: мирные украинцы и пленные защитники Мариуполя.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли более 50 украинцев. Еще 130 – ранены.
- оккупанты цинично пытаются перебросить вину на ВСУ. Но эту информацию отрицали в Генштабе, а также в американском Институте изучения войны. Очевидно, что россияне намеренно подло убили украинских воинов.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что это не что иное, как теракт. А россия является нарушителем всех Женевских конвенций.
- Эксперты Института изучения войны говорят, что версия россии неправдоподобна, украинская – что взрыв был внутри барака – похожа на правду.
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