Моего мужа в списке нет, но болит не меньше, – жена бойца Мариуполя об Еленовке

российские оккупанты совершили ужасный теракт в Еленовке, в результате которого погибли более 50 украинских пленных военных. И даже родные тех пленных, которые не находились в там, признаются, что им тоже больно.

Переживаниями об этой трагедии – убийстве пленных в Еленовке – с 24 каналом поделилась жена защитника Мариуполя Оксана Дубик. Она говорит, что информации о пленных мало.

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Женщина говорит, что узнала о трагедии в Еленовке утром 29 июля. По ее словам, списки жертв только неофициальные – те, которые обнародовала российская сторона.

Моего мужа там нет, но от этого болит не меньше. Ибо каждый из них уже стал для нас родным, и мы ждем каждого живым и здоровым,

– со слезами на глазах отвечает Оксана.

По ее мнению, пока Украина может только активнее призывать мир вмешиваться в эту ситуацию, чтобы обменять военных. "Мы ждем, что мир нам поможет и выполнит свое обязательство", – сказала Оксана.

Жена защитника Мариуполя попросила всех, в частности украинцев заграницей, выходить на митинги и публично говорить об этой ситуации.

Мы не должны молчать, каждая минута нашего молчания стоит чьей-то жизни. Мы должны это остановить. Мы должны вернуть всех домой. Мы должны остановить эту войну, которая убивает людей,

– добавила женщина.

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