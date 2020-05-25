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Убийство Шеремета: подозреваемую Дугарь отпустили под залог

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Яна Дугарь
Яна Дугарь / "Украинская правда"

Яну Дугарь, фигурантку дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили под залог. Произошло это по решению суда вечером 25 мая.

По информации РБК-Украина, сумма залога составляет 168 тысяч гривен.

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Решение отпустить Яну Дугарь под залог принял Печерский районный суд города Киева.

Заметим, что ранее Яна Дугарь находилась под ночным домашним арестом.

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Теги: Яна Дугарь Убийство Павла Шеремета Новости политики Новости Украины
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