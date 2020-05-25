Убийство Шеремета: подозреваемую Дугарь отпустили под залог
Яну Дугарь, фигурантку дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили под залог. Произошло это по решению суда вечером 25 мая.
По информации РБК-Украина, сумма залога составляет 168 тысяч гривен.
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Решение отпустить Яну Дугарь под залог принял Печерский районный суд города Киева.
Заметим, что ранее Яна Дугарь находилась под ночным домашним арестом.
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