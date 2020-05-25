Вбивство Шеремета: підозрювану Дугарь можуть відпустити під заставу – рішення суду

Яна Дугарь, фігурантка справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, невдовзі може вийти на волю. Річ у тім, що увечері 25 травня суд їй призначив заставу. Щоправда, в Дугарь таких грошей немає.

Яна Дугарь вийшла під заставу: що відомо

За інформацією РБК-Україна, сума застави становить 168 тисяч 150 гривень. Водночас Дугарь доведеться носити електронний браслет.

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Рішення відпустити Яну Дугарь під заставу ухвалив Печерський районний суд міста Києва. Таким чином, запобіжний захід підозрюваній Дугарь було змінено з домашнього арешту на заставу. Раніше Яна Дугарь перебувала під нічним домашнім арештом.

На підозрювану також покладено такі обов'язки:

не відлучатися за межі Новомосковського району Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати паспорти для виїзду за кордон.

За словами адвоката Яни Дугарь Миколи Ореховського, попри пом'якшення запобіжного заходу, суд не задовольнив повністю вимогу захисту. Останній просив повністю скасувати запобіжний захід, передає "Громадське".

Ореховський додав, що захист буде подавати апеляцію."В неї таких грошей немає. Якщо люди зможуть зібрати – будуть вносити", – зауважив адвокат.

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Що цьому передувало

Нещодавно Андрієві Антоненку та Юлії Кузьменку, іншим фігурантам справи Шеремета, змінили підозри.

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Антоненко тепер – не організатор, а виконавець.

Кузьменко лише заклала вибухівку разом із Антоненком, однак не натискала на гачок.

Антоненко та Кузьменко ще й знищили машину Subaru та за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку. Це дві додаткові статті в обвинувачення.

Невстановлені особи "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко.

Зрешто, 25 травня суд продовжив тримання під вартою для Андрія Антоненка до 23 липня. Натомість адвокат Юлії Кузьменко попросив відвід судді. І він, і сама Кузьменко мають сумніви щодо його неупередженості.

Сама ж Яна Дугарь розповіла, що за пів року досудового розслідування прокуратура не знайшла жодних доказів її причетності до вбивства, крім експертизи ходи, яку вона вважає підробленою.

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У чому саме підозрюють Яну Дугарь? Вона начебто проводила розвідку поблизу місця проживання журналіста Павла Шеремета напередодні його вбивства та фотографувала розташування камер відеоспостереження. Окрім того, слідство звинувачує Дугарь у зберіганні зброї, зокрема в її помешканні знайшли сумку за набором сапера. Сама підозрювана каже, що це речі іншого військового, з яким вона ділила помешкання.

Вбивство Павла Шеремета: головне

Павла Шеремета вбили у центрі Києва 20 липня 2016 року. Автомобіль, в якому він перебував, підірвали на одному з перехресть. Журналіст загинув на місці.

Автомобіль, в якому він перебував, підірвали на одному з перехресть. Журналіст загинув на місці. Попри доволі резонансну ситуацію, слідство довго не мало підозрюваних у цій справі. Аж поки 12 грудня 2019 року під час пресконференції за участю президента Володимира Зеленського очільник МВС Арсен Аваков не оприлюднив імена обвинувачених у цій справі – Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.

не оприлюднив імена обвинувачених у цій справі Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Також у справі проходить подружжя Владислава та Ірини Грищенків . Вони перебувають під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

. Вони перебувають під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. Після оголошення обвинувачень Антоненка, Кузьменко та Дугарь затримали.

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