В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый – россиянин
Источник:Полиция Верхней Баварии
В немецком Мурнау убили ножом двух украинцев. Правоохранители задержали подозреваемого – им оказался гражданин России.
Мужчину задержали в тот же вечер, когда он находился дома. В то же время, мотивы злоумышленника неизвестны, дело расследует полиция.
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Детали убийства
В субботу, 27 апреля, на территории торгового центра в немецком Мурнау обнаружили двоих мужчин с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, 36-летний потерпевший погиб на месте от тяжелых ранений. Другого мужчину 23 лет успели доставить в ближайшую больницу, однако немедленные реанимационные меры не помогли спасти пострадавшего – он умер в тот же вечер.
Полиция оперативно прибыла по вызову и сразу приступила к поисковым мероприятиям. Вскоре неподалеку от места преступления по домашнему адресу был задержан 57-летний подозреваемый. Оказалось, что он является гражданином России.
Уголовная полиция приступила к расследованию двойного убийства. Пока мотивы злоумышленника неизвестны. Подозреваемому 28 апреля будут выбирать меру пресечения, прокуратура просит заключения под стражу.
Убийство украинцев в немецком городе: смотрите видео
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