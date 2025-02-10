"Почувствовал себя ущемленным", – россиянин признал, что убил украинских воинов в Германии

27 апреля 2024 года двух украинских военнослужащих, которые проходили реабилитацию после ранений в Германии, нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в Мурнау. Один из них – 36-летний – погиб на месте, а другой – 23-летний – впоследствии умер в больнице.

Тогда по подозрению в убийстве был задержан 58-летний гражданин России. Россиянин оказался шовинистом и сторонником Путина, передает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Россиянин объяснил, почему убил украинцев

В понедельник, 10 февраля, в Мюнхене состоялся суд над гражданином России, который в прошлом году зарезал ножом двух украинских военных в Баварии.

Отмечается, что трое знали друг друга. Они выпивали вместе в местном баре, когда начали спорить о вторжении России в Украину.

В начале судебного заседания обвиняемый признался в содеянном. "Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о том, что произошло", – передал он через своего адвоката.

Он сказал, что во время спора почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости".

К слову, в обвинительном акте указано, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала 90-х годов, является "сторонником гипертрофированного русского национализма" и "безоговорочно выступает за захватническую войну России против Украины".

Напомним, что в Десантно-штурмовых войсках подтвердили, что убитый в Германии военный был украинским десантником.