Тоді за підозрою у вбивстві був затриманий 58-річний громадянин Росії. Росіянин виявився шовіністом і прихильником Путіна, передає 24 Канал із посиланням на DW.

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Росіянин пояснив, чому вбив українців

У понеділок, 10 лютого, у Мюнхені відбувся суд над громадянином Росії, який торік зарізав ножем двох українських військових у Баварії.

Зазначається, що троє знали один одного. Вони випивали разом у місцевому барі, коли почали сперечатися про вторгнення Росії в Україну.

На початку судового засідання обвинувачений зізнався у скоєному. "Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося", – передав він через свого адвоката.

Він сказав, що під час суперечки відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості".

До слова, в обвинувальному акті зазначено, що підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку 90-х років, є "прихильником гіпертрофованого російського націоналізму" і "беззастережно виступає за загарбницьку війну Росії проти України".

Нагадаємо, що у Десантно-штурмових військах підтвердили, що вбитий у Німеччині військовий був українським десантником.