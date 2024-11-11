Убийства украинских военнопленных россиянами остаются безнаказанными, – ISW

Российские захватчики недавно казнили еще одного украинского военнопленного. Такие преступления со стороны оккупантов происходят не впервые, однако до сих пор остаются безнаказанными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны. Одна из последних казней украинского военнопленного россиянами состоялась, вероятно, 9 ноября.

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Что говорят в ISW о казни украинских военнопленных

Аналитики рассказали, что 9 ноября Офис генпрокурора Украины сообщил, что расследует видео, на котором российские войска казнят невооруженного украинского военнопленного. Это является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В то же время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что направил письмо в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) относительно сообщения об этом военном преступлении захватчиков.

В институте отметили, что уже неоднократно сообщали о предыдущих видеоматериалах и отчетах о том, как российские военнослужащие казнят украинских военнопленных, и наблюдали широкую тенденцию жестокого обращения россиян с украинскими военнопленными на разных участках фронта.

По данным экспертов, это, кажется, допускается, если не явно одобряется, отдельными российскими командирами. В то же время эти казни украинских военнопленных до сих пор остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров.