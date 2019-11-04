Убийство 14-летней девочки на Одесщине: парень подарил ее телефон другой

В убийстве 14-летней Дарьи Дробот в Одесской области подозревают 15-летнего парня, который гулял вместе с ней в день исчезновения девочки. Оба были учениками одной школы – №71, что в Одессе.

Причиной смерти девочки стало удушение, сообщает УНН.

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Подозреваемого в содеянном парня задержала полиция, он скрывался у своих знакомых. Правоохранители также нашли у знакомой подростка мобильный телефон погибшей. По словам молодой женщины, 15-летний юноша подарил ей этот телефон.

Мотивами убийства могли стать неприязненные отношения между парнем и девочкой, которые внезапно возникли на почве употребления алкоголя.

В школе рассказали, что Даша была из благополучной семьи, на учете нигде находилась.

Что известно об убийстве Дарьи Дробот на Одесщине?

2 ноября 14-летняя девочка поехала вместе с друзьями отдыхать за город и вечером не вернулась домой. Правоохранители нашли ребенка мертвым на следующий день в лесополосе Лиманского района Одесской области.

Друзья погибшей девочки рассказали, что в день отдыха она пошла куда-то с парнем из их же компании. Не дождавшись возвращения девушки и парня, остальные друзей разъехалась по домам.

Полиция расследует дело как умышленное убийство и уже задержала 15-летнего парня, который скрывался у знакомых.