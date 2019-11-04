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      Убийство 14-летней девочки на Одесщине: парень подарил ее телефон другой

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      Убийство Дарьи Дробот в Одесской области: подозреваемый подарил ее телефон другой
      Детали убийства 14-летней Дарьи Дробот в Одесской области / Коллаж 24 канала

      В убийстве 14-летней Дарьи Дробот в Одесской области подозревают 15-летнего парня, который гулял вместе с ней в день исчезновения девочки. Оба были учениками одной школы – №71, что в Одессе.

      Причиной смерти девочки стало удушение, сообщает УНН.

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      Подозреваемого в содеянном парня задержала полиция, он скрывался у своих знакомых. Правоохранители также нашли у знакомой подростка мобильный телефон погибшей. По словам молодой женщины, 15-летний юноша подарил ей этот телефон.

      Мотивами убийства могли стать неприязненные отношения между парнем и девочкой, которые внезапно возникли на почве употребления алкоголя.

      В школе рассказали, что Даша была из благополучной семьи, на учете нигде находилась.

      Что известно об убийстве Дарьи Дробот на Одесщине?

      2 ноября 14-летняя девочка поехала вместе с друзьями отдыхать за город и вечером не вернулась домой. Правоохранители нашли ребенка мертвым на следующий день в лесополосе Лиманского района Одесской области.

      Друзья погибшей девочки рассказали, что в день отдыха она пошла куда-то с парнем из их же компании. Не дождавшись возвращения девушки и парня, остальные друзей разъехалась по домам.

      Полиция расследует дело как умышленное убийство и уже задержала 15-летнего парня, который скрывался у знакомых.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Расследования Жертвы Криминальные новости Дети и несовершеннолетние
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