Убийство 5-летнего мальчика: полиция опровергает версию, что стреляли четверо полицейских

Информация, которую распространяет координатор организации С14 Сергей Мазур, что к убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова могут быть причастны четверо правоохранителей, не соответствует действительности.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Координатор С14 Сергей Мазур на своей странице в соцсетях заявил о том, что к убийству причастны четверо полицейских. "Двое из них – "подозреваемые", другие – "свидетели". Оба, которые сейчас уже под стражей, говорят, что они были на месте событий, но точно не стреляли", – написал он на своей странице в Facebook.

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Как пояснил 24 каналу Тракало, эта информация не соответствует действительности. По его словам, на месте происшествия находились только два сотрудника полиции.

Кроме того, источники 24 канала в полиции подтверждают информацию о том, что по версии следствия, в доме, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были также дети. Отдельно отмечается, что остальные взрослые, присутствующие на месте происшествия, были гражданскими лицами.

Что известно об убийстве мальчика?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их быстро задержали и 4 июня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения – по 60 суток под стражей без права внесения залога.



Подозреваемые убеждали, что мальчик подскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого проникновения. Вытянуть ее так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.

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