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      Убийство 5-летнего мальчика: полиция опровергает версию, что стреляли четверо полицейских

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      Национальная полиция
      Национальная полиция / 24 канал

      Информация, которую распространяет координатор организации С14 Сергей Мазур, что к убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова могут быть причастны четверо правоохранителей, не соответствует действительности.

      Об этом в комментарии 24 каналу заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

      Координатор С14 Сергей Мазур на своей странице в соцсетях заявил о том, что к убийству причастны четверо полицейских. "Двое из них – "подозреваемые", другие – "свидетели". Оба, которые сейчас уже под стражей, говорят, что они были на месте событий, но точно не стреляли", –  написал он на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      Как пояснил 24 каналу Тракало, эта информация не соответствует действительности. По его словам, на месте происшествия находились только два сотрудника полиции.

      Кроме того, источники 24 канала в полиции подтверждают информацию о том, что по версии следствия, в доме, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были также дети. Отдельно отмечается, что остальные взрослые, присутствующие на месте происшествия, были гражданскими лицами.

      Что известно об убийстве мальчика?
      В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их быстро задержали и 4 июня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения – по 60 суток под стражей без права внесения залога.

      Подозреваемые убеждали, что мальчик подскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого проникновения. Вытянуть ее так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.

      Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика: смотрите видео

       

       

      blog_ava
      Заседание суда над полицейскими-убийцами 5-летнего мальчика: видео
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Криминал Полиция Полицейские убили 5-летнего мальчика
      Источник: 24 канал
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