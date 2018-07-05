Убийство полицейского в Киеве: появились фото с места инцидента (18+)

5 июля в Шевченковском районе Киева застрелили сотрудника полиции. Как ранее сообщали журналисты 24 канала, он оказался подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.

Днем 5 июля появилась информация о том, что в одном из спальных кварталов Киева в салоне автомобиля нашли застреленным мужчину.

Как удалось выяснить корреспонденту 24 канала, мужчину звали Дмитрий Глушак, он был заместителем начальника ДОТМ Нацполиции Украины.

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Убили представителя правоохранительных органов неподалеку от админздания его работы: застрелили из пистолета ТТ.

Добавим, что основной версией убийства, которую рассматривает следствие, является убийство из корыстных побуждений.