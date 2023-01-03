Киевляне объединились для уборки последствий "русского мира" в Протасовом Яру: невероятные фото
В канун Нового года россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, в результате прилетов были разрушения и пострадавшие, в частности, в Протасовом Яру.
Однако неравнодушные киевляне не остались в стороне и не стали пассивно ждать, пока коммунальные службы приведут в порядок улицы их города. Так, с 9 утра 3 января они собрались, чтобы привести в порядок то, что принес с собой "русский мир". На месте событий побывал и 24 канала.
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Объединились ради помощи
На месте попадания ракеты работы действительно много: повреждены дома, автомобили, поваленные деревья, поврежден газопровод, а рядом – огромная воронка, которую огородили забором. Присоединилось много желающих помочь: кто-то складывал мусор, кто-то загружал его в авто для вывоза, а кто-то устроил самый настоящий полевой обед для неравнодушных.
Также к акции присоединились коммунальщики, обещающие вывезти мусор.
Уборка длилась долго, однако поскольку работы очень много, киевляне запланировали уборку и на следующий день, 4 января, в 9:30.
Киевляне устроили уборку в Протасовом Яру / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Массированная атака на Киев 31 декабря: коротко
- В канун Нового года днем Россия выпустила по Украине более 20 ракет. 7 из них удалось сбить над столицей Украины.
- К сожалению, в результате нее есть пострадавшие и погибшие. Так, по состоянию на 2 января известно, что более 20 человек пострадали, а 2 умерли.
- Также ракетная атака нанесла много разрушений. Известно о повреждениях гостиниц, жилых домов, учебных заведений и автомобилей.