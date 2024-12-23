Не Путин: NYT раскрыло, кто на самом деле предложил отправку войск КНДР в Россию

Северокорейские военные находятся в России и на некоторых участках фронта из-за привлечения их сил в войну против Украины. Однако идею отправки солдат КНДР придумали не в Москве.

По новым данным разведывательных служб, несмотря на быстрое согласие российского диктатора на это, такое решение предложил Пхеньян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно об идее привлечения солдат КНДР в войну

После прибытия северокорейских военных в течение осени 2024 года на Западе предполагали, что соответствующие действия свидетельствовали о неспособности Кремля обеспечить свою армию достаточным количеством личного состава. Впрочем, разведслужбы США пришли к выводу, что идея размещения войск КНДР была идеей Северной Кореи, а не России.

Хотя, как отмечает издание, российский диктатор Владимир Путин быстро поддержал такое предложение. В то же время, по мнению американских чиновников, Ким Чен Ын сразу не получил что-то от него. Предполагают, что северокорейский диктатор надеется на возмездие Москвы за подобную помощь позже.

Он, похоже, надеется, что Россия отплатит за услугу в будущем, предложив поддержку на дипломатической арене, помощь в случае возникновения кризиса и предоставления технологий,

– говорится в материале.

Как сообщают украинские и американские официальные лица, солдаты КНДР уже вступили в бой в полном составе и понесли потери. По словам собеседника NYT, который отслеживает передвижения северокорейских военных, они наращивают свое присутствие на линии фронта и взаимодействуют с российскими подразделениями.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник рассказал журналистам, что северокорейские взводы лишь частично интегрированы в российские боевые силы и порой действуют самостоятельно, что увеличивает риск потерь. Однако отмечается, что военные КНДР получают лучшее медицинское обслуживание, чем россияне.

Согласно обнародованной информации, солдат КНДР, получивших ранения, в основном везут сразу в крупные госпитали в Курске, а не в маленькие сельские больницы, что ближе к передовой. По оценкам Запада, несмотря на успехи на поле боя, российские войска начали чувствовать свои потери, уровень которых вырос.

К слову, по словам Владимира Зеленского, сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на территории Курской области, где их привлекают к боевым действиям, превышает уже 3 тысячи человек, и это количество, вероятно, будет увеличиваться.