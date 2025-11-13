Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию судебного заседания в ВАКС.
К теме У фигуранта дела по Энергоатому нашли досье на руководство НАБУ, – СМИ
Что известно о мере пресечения для Зориной?
Слушание по делу началось еще поздно вечером 12 ноября и продолжилось в девять утра 13 ноября. Сторона обвинения просила для Людмилы Зориной содержания под стражей, поскольку считает, что есть риски воздействия на свидетелей, совершения других правонарушений, риск искажения доказательств и их уничтожения.
В конце концов Высший антикоррупционный суд решил поместить предпринимательницу под стражу на 60 дней с залогом в 12 миллионов гривен.
В САП отметили, что в случае внесения залога на подозреваемую будут возложены следующие процессуальные обязанности:
прибывать к детективам, прокуроров, следственного судьи, суда по каждому их требованию и вызову;
не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства;
воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
носить электронное средство контроля.
Стоит отметить, что во время обысков у Зориной обнаружили более 105 тысяч долларов, что в разы больше официального дохода. Прокуроры просили залог в 15 миллионов 140 тысяч гривен. Самой подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы.
Людмила Зорина также имеет ФЛП, вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По версии следствия, она была работницей так называемого "бэк-офиса".
Обратите внимание! Подробнее о том, кто является участниками масштабной схемы коррупции в украинской энергетике, а также какой ущерб был нанесен государству в результате этого – читайте в материале 24 Канала.
Кому еще по делу "Мидас" суд избрал меры пресечения?
ВАКС 12 ноября избрал меру пресечения бухгалтеру схем Тимура Миндича – Игорю Фурсенко, который фигурирует на пленках НАБУ как "Решик". Его отправили под стражу до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.
Также суд отправил под стражу на 60 дней Лесю Устименко, одну из работниц "бэк-офиса" схемы. Она может выйти на свободу под залог в 25 миллионов гривен.
Под стражу на такой же срок также поместили исполнительного директора Энергоатома Дмитрия Басова, который на пленках НАБУ фигурирует как "Тенор" и, по данным следствия, курировал теневые процессы в схеме. Размер залога для него составляет 40 миллионов гривен.
Кроме того, под стражей до 8 января 2026 года будет находиться экс-советник бывшего министра энергетики Игорь Миронюк, которого подозревают в содействии привлечению бизнесменов к "отмыванию" средств. Ему определили альтернативу залога в 126 миллионов гривен.