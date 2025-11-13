Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию судебного заседания в ВАКС.

К теме У фигуранта дела по Энергоатому нашли досье на руководство НАБУ, – СМИ

Что известно о мере пресечения для Зориной?

Слушание по делу началось еще поздно вечером 12 ноября и продолжилось в девять утра 13 ноября. Сторона обвинения просила для Людмилы Зориной содержания под стражей, поскольку считает, что есть риски воздействия на свидетелей, совершения других правонарушений, риск искажения доказательств и их уничтожения.

В конце концов Высший антикоррупционный суд решил поместить предпринимательницу под стражу на 60 дней с залогом в 12 миллионов гривен.

В САП отметили, что в случае внесения залога на подозреваемую будут возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективам, прокуроров, следственного судьи, суда по каждому их требованию и вызову;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства;

воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Стоит отметить, что во время обысков у Зориной обнаружили более 105 тысяч долларов, что в разы больше официального дохода. Прокуроры просили залог в 15 миллионов 140 тысяч гривен. Самой подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы.

Людмила Зорина также имеет ФЛП, вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По версии следствия, она была работницей так называемого "бэк-офиса".

Обратите внимание! Подробнее о том, кто является участниками масштабной схемы коррупции в украинской энергетике, а также какой ущерб был нанесен государству в результате этого – читайте в материале 24 Канала.

Кому еще по делу "Мидас" суд избрал меры пресечения?