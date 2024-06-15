Вслед за кораблями России: на Кубу прибыло судно ВМС Канады и субмарина США

Американская подводная лодка и патрульный корабль ВМС Канады прибыли на Кубу. Это произошло после начала учений российского флота.

Отметим, что в начале недели Россия направила на Кубу ракетный фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подводную лодку "Казань", которая не является носителем ядерного оружия. В порту также появился нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

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Судно Канады и субмарина США

Рано утром в пятницу, 14 июня, в Гавану вошел патрульный корабль ВМС Канады. Это произошло через несколько часов после того, как США объявили, что к их военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе пришвартовалась быстроходная подводная лодка. Американцы заявили, что соответствующие действия были запланированы ранее

В МИД Кубы заявили, что были проинформированы о прибытии американской подводной лодки, но не в восторге от этого.

Военно-морские визиты в страну обычно являются результатом приглашения, а это было не так. Очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории (подводной лодки), принадлежащей государству, которое проводит официальную и практическую политику, враждебную против Кубы,

– сказал министр Карлос Фернандес де Коссио.

На прибытие канадского судна они действительно ожидали. Канадское объединенное оперативное командование назвало визит в порт "знаком признания давних двусторонних отношений между Канадой и Кубой".

Оба судна прибыли на Кубу после начала российских учений в Карибском море.

Учения России возле Кубы