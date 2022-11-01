Как норвежские инструкторы учат украинских воинов в Британии: мощные фото
Источник:Минобороны Украины
Норвегия продолжает оказывать поддержку Украине. Норвежские инструкторы проводят военные учения украинских воинов в Великобритании.
Украинских военных обучают около 70 норвежских инструкторов. Наставники для украинских бойцов работают в Силах быстрого реагирования и в механизированном батальоне "Телемарк" бригады "Норд" Сухопутных войск Вооруженных Сил Норвегии.
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Как проходит подготовка украинских бойцов
Норвежская национальная гвардия возглавляет всю норвежскую составляющую и усилия, являющиеся частью большей операции под названием "Интерфлекс". Учения проводятся по британской инициативе.
Цель – укрепить устойчивость украинской обороны и способствовать развитию вооруженных сил.Отметим! Операция Interflex – кодовое название военной операции под руководством Великобритании по обучению и тренировке Вооруженных сил Украины. Она стартовала в июле 2022 года на территории Великобритании. Является продолжением британской военной операции "Orbital".
Сколько военных проходят обучение
По информации Минобороны, нынешней осенью подготовку пройдут 10 тысяч военных. В следующем году планируют научить еще 19 тысяч. Тогда инструкторы из Норвежской национальной гвардии также примут участие в учебе.
В Норвегии систематически обнаруживают российских шпионов
- 24 октября полиция Норвегии поймала бразильца, притворявшегося ученым. Однако, вполне вероятно, что он мог передавать важные данные Кремлю.
- Позже норвежские следователи выяснили настоящее имя мужчины, подозреваемого в шпионаже в пользу России. У задержанного были бразильские документы, по имени Хосе Асис Джаммария, однако оказалось, что его действительно зовут Михаил Владимирович Микушин, 1978 года рождения.
- Кроме того, 22 октября в норвежском городе Норманде силовики арестовали двух человек с российскими паспортами у военных объектов. Вероятно, с помощью дронов мужчины хотели сфотографировать государственные предприятия.
- Также силовики в Норвегии задержали россиянина, запускавшего дрон на территории страны. Мужчина оказался сыном близкого соратника президента государства-террористки.
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