Как норвежские инструкторы учат украинских воинов в Британии: мощные фото

1 ноября 2022 , 17:50
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Источник:

Минобороны Украины

Норвегия продолжает оказывать поддержку Украине. Норвежские инструкторы проводят военные учения украинских воинов в Великобритании.

Украинских военных обучают около 70 норвежских инструкторов. Наставники для украинских бойцов работают в Силах быстрого реагирования и в механизированном батальоне "Телемарк" бригады "Норд" Сухопутных войск Вооруженных Сил Норвегии.

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Как проходит подготовка украинских бойцов

Норвежская национальная гвардия возглавляет всю норвежскую составляющую и усилия, являющиеся частью большей операции под названием "Интерфлекс". Учения проводятся по британской инициативе.

Украинские воины проходят военную подготовку в Британии / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

Цель – укрепить устойчивость украинской обороны и способствовать развитию вооруженных сил.

Отметим! Операция Interflex – кодовое название военной операции под руководством Великобритании по обучению и тренировке Вооруженных сил Украины. Она стартовала в июле 2022 года на территории Великобритании. Является продолжением британской военной операции "Orbital".

Сколько военных проходят обучение

По информации Минобороны, нынешней осенью подготовку пройдут 10 тысяч военных. В следующем году планируют научить еще 19 тысяч. Тогда инструкторы из Норвежской национальной гвардии также примут участие в учебе.

Норвежские инструкторы обучают украинских военных / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

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Автор: Анна Романюк