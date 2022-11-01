Как норвежские инструкторы учат украинских воинов в Британии: мощные фото

Норвегия продолжает оказывать поддержку Украине. Норвежские инструкторы проводят военные учения украинских воинов в Великобритании.

Украинских военных обучают около 70 норвежских инструкторов. Наставники для украинских бойцов работают в Силах быстрого реагирования и в механизированном батальоне "Телемарк" бригады "Норд" Сухопутных войск Вооруженных Сил Норвегии.

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Как проходит подготовка украинских бойцов

Норвежская национальная гвардия возглавляет всю норвежскую составляющую и усилия, являющиеся частью большей операции под названием "Интерфлекс". Учения проводятся по британской инициативе.

Украинские воины проходят военную подготовку в Британии / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

Цель – укрепить устойчивость украинской обороны и способствовать развитию вооруженных сил.

Сколько военных проходят обучение

Операция Interflex – кодовое название военной операции под руководством Великобритании по обучению и тренировке Вооруженных сил Украины. Она стартовала в июле 2022 года на территории Великобритании. Является продолжением британской военной операции "Orbital".

По информации Минобороны, нынешней осенью подготовку пройдут 10 тысяч военных. В следующем году планируют научить еще 19 тысяч. Тогда инструкторы из Норвежской национальной гвардии также примут участие в учебе.

Норвежские инструкторы обучают украинских военных / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

В Норвегии систематически обнаруживают российских шпионов

24 октября полиция Норвегии поймала бразильца, притворявшегося ученым. Однако, вполне вероятно, что он мог передавать важные данные Кремлю.

Позже норвежские следователи выяснили настоящее имя мужчины, подозреваемого в шпионаже в пользу России. У задержанного были бразильские документы, по имени Хосе Асис Джаммария, однако оказалось, что его действительно зовут Михаил Владимирович Микушин, 1978 года рождения.

Кроме того, 22 октября в норвежском городе Норманде силовики арестовали двух человек с российскими паспортами у военных объектов. Вероятно, с помощью дронов мужчины хотели сфотографировать государственные предприятия.

Также силовики в Норвегии задержали россиянина, запускавшего дрон на территории страны. Мужчина оказался сыном близкого соратника президента государства-террористки.

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