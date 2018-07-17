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Ученые нашли способ победить опасный рак

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Ученые нашли способ победить опасный рак
Ученые нашли способ победить опасный рак / mednews.cz

Ученые из Йельского центра исследования рака в США установили новый метод возникновения редких наследственных форм рака и способ с ними бороться.

Ученые установили, что злокачественные опухоли возникают из-за нарушения процессов восстановления поврежденной ДНК, пишет MedicalXpress.

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Таким образом, исследователи установили несколько синдромов, которые могут вызвать рака.

Первый синдром – наследственный лейомиоматоз и почечно-клеточный рак (HLRCC), второй синдром связан с сукцинат-дегидрогеназаем наследственной параганглиомой и феохромоцитомой. Два состояния повышают риск появления опухолей, которые могут быть как доброкачественными, так и злокачественными.

При этих заболеваниях клетки вызывают аномальное количество метаболитов, участвующих в биохимических процессах конвертации углеводов, жиров и белков в энергию.

Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак

Ученые нашли способ победить опасный рак

Однако ученые установили, что высокий уровень метаболитов, в свою очередь, может нарушить гомологичную рекомбинацию, которая используется клетками для восстановления ДНК.

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Теги: Лечение исследования Онкозаболевания Здоровье
Источник: 24 Канал
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