Ученые назвали главных врагов сердца и сосудов

Ученые провели наблюдения и установили, что значительно повышает шансы умереть от болезней сердца и сосудов.

Повышает такие шансы одиночество, пишет ESC.

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Ученые проанализировали почти 14 тысяч данных пациентов, которые попадали в кардиологические отделения клиник Копенгагена в 2013 и 2014 годах. Они страдали ишемией, мерцательной аритмией и другими проблемами с системой кровообращения.

Анализ показал, что одиночество увеличивает вероятность преждевременной смерти примерно в два раза и для женщин, и для мужчин.

Автор исследования Энн Винггард объясняет это тем, что одинокие люди ведут нездоровый образ жизни, перестают принимать лекарства и заниматься спортом.

Вывод ученых таков: одиночество негативно влияет на здоровье в целом.

К слову, для того, чтобы поддерживать сосуды в здоровом состоянии, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.

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