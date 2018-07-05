Ученые обнаружили двойной положительный эффект от похудения

Снижение веса лишает людей ожирения, которое провоцирует многие болезни, дарит красивое тело и уменьшает риск возникновения распространенного нарушения сердечного ритма.

Это доказали результаты исследований ученых из Университета Аделаиды, передает Мed.news.



Во время наблюдений аритмия исчезла у большинства участников эксперимента с ожирением и проявлением аритмии, которые потеряли не менее 10% от собственного веса.

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Во время программы снижения веса добровольцы имели индивидуальную диету и рекомендации, касающиеся образа жизни. В частности, была ограничена калорийность рациона.



Также участники тренировались – 200 минут в неделю (примерно по 30 минут в день). Также им помогали справиться с гипертонией, повышенным уровнем сахара в крови и апноэ сна.



За время исследования от аритмии избавились более 50% добровольцев. Наилучшие результаты наблюдались у тех, кто похудел на 10% от стартового веса.

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