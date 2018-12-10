Ученые создали клетки, которые уничтожают рак

Ученые Лундского университета (Швеция) впервые провели успешное перепрограммирование клеток кожи – в результате им удалось искусственно создать клетки, которые будут нацелены на поиск и уничтожение раковых образований.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology.

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Ученые уже давно пытались создать способ уничтожения рака на основе функций дендритных клеток. Эти иммунные клетки имеют свойство сканировать организм, выявлять в нем вирусы, бактерии, а также онкоклетки. После такого сканирования активизируются Т-лимфоциты, которые атакуют раковые опухоли. Предыдущие попытки уничтожить таким образом рак оказались безуспешными – опухоли были сильнее.



Искусственные клетки будут бороться с опухолью напрямую

Авторы исследования решили синтезировать противораковые клетки искусственно. Они нашли способ превращения клеток соединительной ткани в дендритные клетки с помощью трех белков. Опыты показали, что созданные учеными дендритные клетки ведут себя, как естественные.

Ученые заявили, что для уничтожения рака введут их непосредственно в опухоль, чтобы прямо вызвать выработку специфических для этого типа рака антигенов.

Искусственные дендритные клетки создаются за девять дней. Ученые надеются, что открытая ими технология уже в недалеком будущем станет применяться на практике.

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