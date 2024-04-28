Германия выступила против изъятия российских активов: журналисты выяснили причину

Берлин выступил категорически против изъятия замороженных активов Кремля в пользу Украины. Германия опасается, что это спровоцирует новые иски против них за преступления Второй мировой войны.

По словам издания, именно Германия стала одним из самых ожесточенных противников изъятия замороженных активов.

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В Германии боятся последствий

Немецкие власти считают, что эти деньги должны оставаться неприкосновенными, чтобы их потом можно было использовать как рычаг на переговорах о завершении войны и возвращении территории Украины.

Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны,

– сообщают журналисты.

Еще одним мотивом отказа Берлина от взыскания активов есть желание защитить немецкие компании. Часть из них все еще работает в России и поэтому Германия хочет защитить их от ответной конфискации.

Замороженные российские активы: последние новости

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль рассказывал, что эти средства нужны для восстановление Украины . Они могут быть направлены на ремонт энергетической и критической инфраструктуры. Конфискацию активов также обсудили с директором Международного валютного фонда– Кристаллиной Георгиевой.