Германия выступила против изъятия российских активов: журналисты выяснили причину
Источник:The Wall Street Journal
Берлин выступил категорически против изъятия замороженных активов Кремля в пользу Украины. Германия опасается, что это спровоцирует новые иски против них за преступления Второй мировой войны.
По словам издания, именно Германия стала одним из самых ожесточенных противников изъятия замороженных активов.
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В Германии боятся последствий
Немецкие власти считают, что эти деньги должны оставаться неприкосновенными, чтобы их потом можно было использовать как рычаг на переговорах о завершении войны и возвращении территории Украины.
Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны,
– сообщают журналисты.
Еще одним мотивом отказа Берлина от взыскания активов есть желание защитить немецкие компании. Часть из них все еще работает в России и поэтому Германия хочет защитить их от ответной конфискации.Обратите внимание! Ранее премьер-министр Денис Шмигаль рассказывал, что эти средства нужны для восстановление Украины. Они могут быть направлены на ремонт энергетической и критической инфраструктуры. Конфискацию активов также обсудили с директором Международного валютного фонда– Кристаллиной Георгиевой.
Замороженные российские активы: последние новости
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель призвал Совет ЕС направить доходы от российских активов в Украине. По его словам, деньги должны пойти на покупку оружия.
- Палата представителей приняла решение о замороженных российских активах. Речь идет о средствах, какие хранятся в США. За соответствующее решение проголосовали 20 апреля.
- В то же время США могут отказаться от идеи передачи Украине замороженных российских активов, если его не поддержат страны Запада. Однако сейчас все-таки продолжаются переговоры о способе их передачи. В настоящее время в США заморожено около 5 миллиардов долларов центрального банка России, которые могут конфисковать в соответствии с законом о большом пакете помощи Украине и другим союзникам.
- "Рупор" Кремля Дмитрий Песков заявил, что Америке "придется ответить" за принятый закон. Он угрожал, что американские инвесторы якобы отвратятся от страны, а о военной помощи сказал, что она якобы "обогатит США и разорит Украину".