За словами видання, саме Німеччина стала одним із найзапекліших противників вилучення заморожених активів.

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В Німеччині бояться наслідків

Німецька влада вважає, що ці гроші мають залишатися недоторканними, щоб їх потім можна було використовувати як важіль на переговорах про завершення війну і повернення території України.

Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і спровокувати нові позови проти них за злочини часів Другої світової війни,

– повідомляють журналісти.

Ще одним мотивом відмови Берліна від стягнення активів є бажання захистити німецькі компанії. Частина з них все ще працює у Росії і тому Німеччина хоче захистити їх від конфіскації у відповідь.

Зверніть увагу! Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що ці кошти потрібні для відновлення України. Їх можуть спрямувати на ремонт енергетичної та критичної інфраструктури. Конфіскацію активів також обговорили з директоркою Міжнародного валютного фонду – Крісталіною Георгієвою.

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