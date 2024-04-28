За словами видання, саме Німеччина стала одним із найзапекліших противників вилучення заморожених активів.
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В Німеччині бояться наслідків
Німецька влада вважає, що ці гроші мають залишатися недоторканними, щоб їх потім можна було використовувати як важіль на переговорах про завершення війну і повернення території України.
Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і спровокувати нові позови проти них за злочини часів Другої світової війни,
– повідомляють журналісти.
Ще одним мотивом відмови Берліна від стягнення активів є бажання захистити німецькі компанії. Частина з них все ще працює у Росії і тому Німеччина хоче захистити їх від конфіскації у відповідь.
Заморожені російські активи: останні новини
- Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель закликав Раду ЄС спрямувати доходи від російських активів в Україну. За його словами, гроші мають піти на закупівлю зброї.
- Палата представників ухвалила рішення про заморожені російські активи. Мовиться про кошти, які зберігаються у США. За відповідне рішення проголосували 20 квітня.
- Водночас США може відмовитися від ідеї передачі Україні заморожених російських активів, якщо її не підтримають країни Заходу. Проте нині все ж тривають переговори про спосіб їх передачі. Нині у США заморожено приблизно 5 мільярдів доларів центрального банку Росії, які можуть конфіскувати відповідно до закону про великий пакет допомоги Україні та іншим союзникам.
- "Рупор" Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Америці "доведеться відповісти" за прийнятий закон. Він погрожував, що американські інвестори нібито відвернуться від країни, а про військову допомогу сказав, що вона буцімто "збагатить США та розорить Україну".