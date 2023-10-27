Последствия удара ATACMS по аэродрому Бердянска: куда россияне вывезли уцелевшие вертолеты

На аэродроме в оккупированном Бердянске 17 октября прогремели мощные взрывы. Позже выяснилось, что украинские силы ударили по вражеской технике ракетами ATACMS, которые предоставили США. В результате удара враг понес существенные потери в авиации.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что сейчас оккупанты пытаются ликвидировать последствия удара по аэродрому.

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Сложный выбор для россиян

Сразу после попадания ATACMS по аэродрому в Бердянске россияне установили блокпосты. Они останавливали автомобили и проверяли их. Проводили обыски у местного населения, проверяли телефоны.

17 октября ракеты ATACMS попали сразу по двум аэропортам врага на оккупированных территориях – в Бердянске, а также в Луганске

Россияне искали, кто же навел на аэродром ракеты. Хотя были десятки спутниковых снимков, на которых было четко видно количество российских вертолетов, где они дислоцируются. Никаких проблем не было, чтобы их выявить.

Вертолеты с разными степенями повреждения, оккупанты вывезли на ремонт в сторону Мариуполя. Под каким-то мостом они "очень удачно" застряли. Это же россияне, они не могут организовать что-нибудь нормально. А уцелевшие вертолеты потащили в Крым,

– объяснил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Сегодня перед оккупантами стоит сложный выбор, по словам Дудукалова, размещать ли на аэродроме технику или нарисовать ее.

"После удара ATACMS контингент россиян остался на аэродроме в Бердянске. Понятно, что это для них тыл. И они его активно используют, потому что некуда им дальше отступать – дальше море. И ATACMS будут их продолжать доставать. Они это прекрасно понимают", – подчеркнул Виктор Дудукалов.

Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала

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