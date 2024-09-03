Удар баллистикой по Полтаве: ГБР открыло дело о халатности военных, – СМИ

Россияне нанесли жестокий удар по Полтаве 3 сентября. К сожалению, есть очень много погибших и две сотни раненых. Журналисты сообщили, что в ГБР открыли дело о халатности военных, передает 24 Канал.

Враг попал по военному Институту связи в Полтаве и соседней больнице. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Было разрушено одно из зданий учебного заведения, под завалами оказались люди.

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ГБР могло возбудить дело против военных из-за удара по Полтаве

О том, что Государственная служба расследований возбудила дело в отношении военных, написали в СМИ.

Важно! В ГБР 24 Каналу отметили, что официальный комментарий обнародуют уже вскоре.

Детали удара по Полтаве

Взрывы в городе прогремели еще утром. В полдень в МО признали, что удар пришелся по учебному заведению. Там отметили: между тревогой и прилетом было так мало времени, что взрыв застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Повреждены и близлежащие дома.

На четыре часа дня 3 сентября известно о 47 погибших и 206 раненых. С 4 сентября в регионе объявили трехдневный траур.

Украинские власти, в частности Зеленский и Лубинец, отреагировали на этот удар.

Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-нибудь потом. Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей,

– сказал президент.