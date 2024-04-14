Россия могла убедить Иран ударить по Израилю, – журналист

Иран нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля. К этому может быть причастна Россия, но четких доказательств пока нет.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, журналист портала "Детали" Роман Янушевский, отметив, что уже были соответствующие публикации, где звучали такие мысли. Но пока эту информацию никак не проверить.

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Там утверждалось, что Россия могла пытаться убедить Иран нанести удар по Израилю. Если такое действительно происходило, то со временем могут появиться подтверждения этой информации.

Я видел такие непроверенные публикации. Не могу сказать – правда это или нет. Там указывали, что Россия могла пробовать убедить Иран, который сомневался – наносить этот удар или нет,

– отметил журналист.

Может ли быть Россия причастна к удару

Как отметил Янушевский, вряд ли Россия технически причастна к атаке в Израиль. Но на определенном уровне взаимодействия это вполне могло происходить.

К примеру, страна-агрессор могла поделиться опытом комбинированных атак с использованием дронов и ракет. Тем более что Россия неоднократно наносила такого типа удары по Украине.

У меня нет такой информации, что что-то такое происходило. Возможно, об этом позже станет известно. Если такое действительно происходило, то, как правило, несколько позже выплывают такие вещи. Если сообщения о том, что Россия смогла как-то повлиять на конечное решение Ирана сделать удар по Израилю, правдивые, то здесь может быть определенный геополитический интерес,

– заметил Янушевский.

Вероятно, это могут быть попытки повлиять на Соединенные Штаты. Россия хочет заставить, чтобы Штаты рассеивали военную и финансовую помощь между различными государствами. Так им будет сложнее реально помогать своим союзникам.

Атака Ирана по Израилю: кратко