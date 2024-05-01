Удар по Золочеву: погибли 2 человека, среди раненых - ребенок

В результате удара россиян управляемыми авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине погибли двое и пострадали шесть человек. Среди пострадавших также есть ребенок.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил данные о погибших и пострадавших в результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Золочев управляемыми авиабомбами. Среди пострадавших 11 летний парень.

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Кем были погибшие и в каком состоянии пострадавшие

Погибшие мужчина 64 лет и 38-летняя женщина – местные жители. Они находились в машине в районе попадания вражеского КАБа.

74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение со взрывными травмами. Они в состоянии средней тяжести. 35-летнему раненому мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно. Также пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний юноша. Всем оказана необходимая медпомощь.

Повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом,

– уточняет Олег Синегубов.

Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. По предварительным данным, враг нанес удары по населенному пункту тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

В результате удара по Золочеву погибли два человека / Фото Олега Синегубова

Что еще известно о последних обстрелах Харькова