Под прицелом были пилоты, которые будут учиться на F-16: Россия направила 4 "Кинжала" на Прикарпатье

Россия утром 11 августа нанесла удар по Ивано-Франковской области аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Все ракеты оккупантов летели в направлении Прикарпатья.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что все 4 ракеты "Кинжал", по предварительной информации, направлялись на Ивано-Франковщину, пишет 24 Канал. Об этом Игнат сказал, отвечая на вопрос, не пыталась ли Россия атаковать правительственный квартал в Киеве.

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Россия обстрелами пытается помешать Украине перейти на западную технику

Как известно, один из четырех "Кинжалов" удалось перехватить в пределах Киевской области. Остальные ракеты попали возле аэродрома Коломыя в Ивано-Франковской области.

Юрий Игнат рассказал, что под прицелом ракетной атаки россиян находились украинские молодые пилоты, которые скоро должны поехать на обучение. Речь идет об обучении пилотов на западной технике, в частности F-16.

Спикер Воздушных сил отметил, что враг обстрелом "Кинжалами" хотел нанести удар по украинской молодежи, "лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на западные образцы техники".

В то же время он подчеркнул, что ракетные атаки не проносят успех оккупантам. В частности, кроме того, что один "Кинжал" был сбит, еще один попал в жилой дом на Прикарпатье.

Подробности ракетной атаки на Прикарпатье