Удар на опережение: Силы обороны поразили аэродромы и другие важные военные объекты России

Силы обороны Украины нанесли удар по России на опережение. Накануне массированного вражеского обстрела в ночь на 6 июня были поражены аэродромы базирования авиации России и другие важные военные объекты.

Над этим работали подразделения ВСУ и ГУР МО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Ночью Украина атаковала "Энгельс"

В ночь на 6 июня были успешно атакованы аэродромы "Энгельс" в Саратовской области. Это место скопления авиации противника, которая еще осталась после операции СБУ "Паутина".

Подтверждено многочисленные попадания в по меньшей мере 3 резервуара с горючим. Зафиксировано дальнейшее возгорание и масштабный пожар.

Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксировано десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются,

– заявили в ВСУ.

Атака на Энгельс: смотрите видео

Поражен аэродром "Дягилево"

Также успешно поражен аэродром "Дягилево" в Рязанской области. Там базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые россияне используют для обеспечения ракетных ударов по Украине.

"Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели. Результаты уточняются", – добавили военные.

К слову, россияне в сети уже поделились, что в Рязани что-то горит и работала "певео". Однако они уверяют, что пожар произошел из-за падения обломков БпЛА, горят хозяйственные постройки.

Атака на "Дягилево": смотрите видео

Под прицелом был логистический пункт на Курщине

Также этой ночью досталось ряду важных вражеских объектов на территории России и временно оккупированной Украины.

В частности, был поражен логистический пункт 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии России у Кульбаков на Курщине.

Результаты атаки уточняются.

Атакован завод "Прогресс"

Также ночью 6 июня был поражен завод "Прогресс" в Мичуринске.

Это один из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса. Именно отсюда Россия получает те компоненты, которые питают ее ракетные и артиллерийские системы. Предприятие специализируется на производстве высокоточных электронных приборов, в частности для систем наведения, стабилизации и управления артиллерией и РСЗО,

– рассказал глава ЦПД Андрей Коваленко.

Он добавил, что этом объекте разрабатываются и изготавливаются элементы для автоматизированных систем управления войсками. Благодаря им российская армия может координировать удары по Украине.

"Прогресс" – это один из ключевых поставщиков в "Ростех" и "Техмаш", которые занимаются серийным производством "Гиацинтов", "МСТА", "Торнадо" и некоторых компонентов для "Искандеров".