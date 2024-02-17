Удар по 128 бригаде во время торжеств: в ГБР впервые сказали, сколько военных пострадали

Государственное бюро расследований назвало точное количество военнослужащих 128 бригады, которые получили ранения в результате атаки россиян. Говорится об ударе оккупантов по нашим бойцам 3 ноября 2023 года.

Тогда в 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде сообщили, что в результате атаки врага погибли 19 военных. Однако количество раненых не называли. Именно поэтому журналисты направили запрос в Государственное бюро расследований.

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Сколько военных получили ранения в результате атаки

В ответ на запрос управления Государственного бюро расследований в городе Мелитополе сообщило, что точное количество раненых военнослужащих – 41,

– отметило издание.

Журналисты также добавили, что один из бойцов, который был на месте, сказал им об ориентировочно 35 раненых.

Кстати, Камышевахский поселковый совет сообщил, что в день атаки получили ранения различной степени тяжести 11 мирных жителей. Им оказали необходимую помощь. Там объяснили, что в результате ракетного удара повреждены многоквартирные и частные жилые дома, несколько домов разрушены полностью.

Удар по 128 бригаде: основное