Удар по 128 бригаде во время торжеств: в ГБР впервые сказали, сколько военных пострадали
Источник:Суспильное
Государственное бюро расследований назвало точное количество военнослужащих 128 бригады, которые получили ранения в результате атаки россиян. Говорится об ударе оккупантов по нашим бойцам 3 ноября 2023 года.
Тогда в 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде сообщили, что в результате атаки врага погибли 19 военных. Однако количество раненых не называли. Именно поэтому журналисты направили запрос в Государственное бюро расследований.
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Сколько военных получили ранения в результате атаки
В ответ на запрос управления Государственного бюро расследований в городе Мелитополе сообщило, что точное количество раненых военнослужащих – 41,
– отметило издание.
Журналисты также добавили, что один из бойцов, который был на месте, сказал им об ориентировочно 35 раненых.
Кстати, Камышевахский поселковый совет сообщил, что в день атаки получили ранения различной степени тяжести 11 мирных жителей. Им оказали необходимую помощь. Там объяснили, что в результате ракетного удара повреждены многоквартирные и частные жилые дома, несколько домов разрушены полностью.
Удар по 128 бригаде: основное
- 3 ноября 2023 года российские оккупанты нанесли циничный удар по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Бойцы выстроились для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии в одном из прифронтовых сел на Запорожье.
- Уже 6 ноября в бригаде подтвердили атаку врага. Там заявили, что она унесла жизни 19 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров в ответ на трагедию заявил, что им известно все, что там происходило поминутно. В министерстве заявили, что трагедии можно было избежать, ведь на месте проигнорировали все правила маскировки. В частности, рядом припарковали более десяти машин.
- В свою очередь россияне подняли в небо беспилотник-разведчик. Как только его зафиксировали, то на территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Более того, военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский дрон. После ракетного пуска объявили о "ракетной опасности", однако воины не приняли никаких мер безопасности.
- ГБР расследует дело по факту халатное отношение военного должностного лица к службе.