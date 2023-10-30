Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодаре: военный эксперт объяснил значение таких атак
В ночь на 29 октября два беспилотника ударили по нефтеперерабатывающему заводу в российском Краснодарском крае. В результате атаки было поражено дорогостоящее оборудование оккупантов.
Такие атаки свидетельствуют, что никакие объекты в тылу врага не защищены от поражений. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров.
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Психологическое значение
Как отметил Юрий Федоров, если атака на Афипский нефтеперерабатывающий завод – спецоперация СБУ, то ведомство поработало очень хорошо. Такие удары по вражеским объектам имеют, в частности, психологическое значение.
Конечно, если такие атаки случаются раз в месяц или полтора, думаю, что их значение даже психологическое. Становится понятно, что никакие объекты, по крайней мере, в ближайшем тылу россиян не защищены от поражений, в этом случае – от ударов дронами,
– считает он.
Федоров об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодаре: смотрите видео
Удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу
- Ночью 29 октября раздался взрыв в российском Краснодарском крае. Российские пропагандисты заявили, что в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода ударили два беспилотника, а после взрыва на территории завода было видно зарево.
- Как утверждали в России, якобы "нет пострадавших и повреждений". Однако в оперативном штабе Краснодарского края плакались, что на территории завода произошло "локальное возгорание, оперативно ликвидированное службами завода в течение получаса". Причины инцидента якобы устанавливают.
- Источники 24 Канала рассказали, что атака на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае – спецоперация СБУ. Украинские военные поразили дорогостоящее оборудование россиян с помощью двух беспилотников. Речь идет о нескольких новых установках завода, на которых перерабатывалось горючее. Также загорелось несколько резервуаров с "черным золотом".
- Указывается, что такие объекты – важная цель. Ведь только в течение прошлого года на предприятии произвели более 7 миллионов тонн авиационного горючего для вражеской военной авиации, которая ежедневно атакует Украину.