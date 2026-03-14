24 Канал Новости Украины ВСУ вколотили по аэродрому "Майкоп" в Адыгее
14 марта, 13:04
ВСУ вколотили по аэродрому "Майкоп" в Адыгее

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • ВСУ атаковали военный аэродром "Майкоп" в Адыгее, поразив объекты инфраструктуры аэропорта.
  • В Брянске остановлено производство на предприятии "Кремной Эл" на 6 месяцев из-за поражения основного производственного корпуса.

В ночь на 13 марта украинские дроны устроили "хлопок" в Республике Адыгея. Местные жители сообщали о десятках взрывов в районе столичного аэродрома, а минобороны России заявляло о десятках беспилотников, якобы сбитых над регионом.

В сети предполагали, что под удар дронов попал военный аэродром "Ханская", расположенный в 10 – 15 километрах юго-западнее города Майкоп.

Что ВСУ атаковали в Адыгее?

В Генштабе уточнили, что недавно атаковали военный аэродром "Майкоп". Он используется российской оперативно-тактической авиацией.

По предварительной информации, есть попадание по объектам инфраструктуры аэропорта.

Кроме того, в ведомстве уточнили результаты удара по предприятию российского ППК "Кремной Эл" в Брянске днем ​​10 марта.

В результате атаки поражен основной производственный корпус (производство интегральных микросхем к баллистическим, крылатым и зенитным ракетам разных типов). Производство на предприятии остановлено ориентировочно на 6 месяцев. 

Системное поражение военной инфраструктуры и предприятий ВПК противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины,
 – говорится в заявлении Генштаба.

