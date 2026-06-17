Удар по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области не наносился, — Генштаб

Российская сторона обвинила Украину в нападении дрона на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. В то же время Силы обороны подчеркивают, что эти заявления не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Неизвестный беспилотник, как отмечают в России, 17 июня атаковал двухэтажный автобус, следовавший из Беларуси по маршруту Гомель – Геленджик.

"ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик", – лживо заявляют российские пропагандисты.

На момент удара в автобусе якобы находилась белорусская детская футбольная команда, в частности 44 пассажира, из которых – 28 детей.

По предварительным данным российской стороны, одна женщина погибла, а ещё шесть человек получили ранения, среди них – четверо детей. Один ребёнок, как сообщается, находится в тяжёлом состоянии.

Как это комментирует Генштаб ВСУ?

Заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником Вооруженных Сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности,

– подчеркивают в Генштабе.

В сообщении отмечается, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли БПЛА по целям в Брянской области.

Такие сообщения рассматриваются как очередная информационная провокация со стороны России, добавляют в ВСУ. Также отмечается, что подобные заявления могут быть связаны с тем, что российская армия не достигает результатов на фронте и несет значительные потери. Именно поэтому враг все чаще прибегает к дезинформации и безосновательным обвинениям в адрес Украины.

Вместе с тем в Генштабе подчеркнули, что именно оккупационная армия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права и цинично атакует жилые кварталы, больницы, школы и другие гражданские объекты.

В результате последних ракетных ударов по территории Украины, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.

Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения,

– в очередной раз подчеркнула украинская сторона.

В начале июня 2026 года президент Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Кравченко назвали число жертв среди гражданского населения в результате российских атак. Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло не менее 707 маленьких украинцев. Еще не менее 2 548 украинских детей получили ранения в результате регулярных обстрелов гражданской инфраструктуры, при которых враг использовал ракеты, артиллерию, беспилотники и авиационные бомбы.