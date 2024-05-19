В комплексе в пригороде Харькова в момент удара находились полсотни человек, – прокуратура
Россияне продолжают цинично обстреливать Харьков и область. Утром 19 мая враг ударил по комплексу в Черкасской Лозовой, где находилось около полусотни человек.
Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона. Он добавил, что оккупанты били дважды, используя ракеты "Искандер М". Сначала враг атаковал комплекс отдыха, переждал 10 минут, а потом – ударил повторно, передает 24 Канал.
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В базе отдыха было около 50 человек
Чубенко сообщил, что враг нанес удар по комплексу, когда там находилось около 50 отдыхающих. Сейчас известно о 27 пострадавших, среди которых некоторые имеют серьезные ранения конечностей, ушибы, открытые переломы.
К сожалению, одного раненого не удалось спасти. Травмированного госпитализировали, однако он умер в больнице, собственно, он стал 6 жертвой российского циничного удара. Также есть несколько человек с очень серьезными ранами. Сейчас медики прилагают максимальные усилия, чтобы спасти их жизнь.
В Харьковской прокуратуре отметили, что удар по базе отдыха – это однозначно военное преступление. Это удар по гражданской инфраструктуре. Это зона отдыха для местных. Там всегда отдыхало много людей. Это любимое место отдыха и по факту этого военного преступления открыто уголовное производство,
– подчеркнул Чубенко.
Что известно об обстреле базы отдыха
- Утром около 11:03 в Харькове слышали взрывы. Под циничным ударом врага оказалась база отдыха в поселке Черкасская Лозовая Малоданиловской громады Харьковского района.
- Впоследствии стало известно, что враг атаковал по обычному пляжу с беседками для отдыха. Гражданские люди просто отдыхали на природе, когда оккупанты нанесли удар. К сожалению, погибли 6 человек. Среди жертв – женщина, которая была на 7 месяце беременности.
- 26 человек получили ранения различной степени тяжести. Также травмирована 8-летняя девочка. Она получила легкие ранения и сейчас ее жизни ничего не угрожает.
- В полиции добавили, что один из погибших ловил рыбу, когда враг ударил по комплексу. Сейчас спасательно-поисковая операция продолжается. Один человек считается без вести пропавшим. В прокуратуре предполагают, что он мог оказаться в эпицентре удара, и его тело могло разорвать.