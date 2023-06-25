Никакого прилета не было, – разведчик объяснил, почему удар по базе вагнеровцев постановка
Вся эпопея с мятежом Евгения Пригожина началась после того, как регулярная армия России якобы попала по тыловым позициям "Вагнера". Однако видео, опубликованное боевиками, довольно неубедительно.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, даже сама реакция снимающих бойцов "видеодоказательство" является наигранной.
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"Плохо снятый спектакль"
Появилась информация о том, что Евгений Пригожин объявил "марш справедливости" еще до того, как по базе вагнеровцев вроде бы попали российские военные.
Никакого прилета не было. Это все инсценировано очень плохо с точки зрения режиссуры. Мы видим какую-то камеру, прогуливающуюся по лесу, где нет никаких разрушений. Ну что там было, два костра горели разве непонятно от чего,
– отметил Сергей Жирнов.
На видеозаписи вагнеровцев были также видны несколько воронок и сваленные деревья. Однако такого эффекта можно достичь просто бросив в чащу леса две гранаты. Все это похоже на плохое представление вагнеровцев под руководством Пригожина.
"Если бы они хоть показали окровавленные мертвые тела, может быть, мы бы в это поверили. А там практически ничего нет. Это постановление, которое Пригожину было нужно, чтобы начать операцию", – заметил эксразведчик.
Подобная история была и с заминированием дорог, когда вагнеровцы должны были уходить из Бахмута. Как выяснилось, многие детали указывали на то, что съемка была постановлением.
Сергей Жирнов об инсценировке ударов по позициям вагнеровцев: смотреть видео
Мятеж Пригожина провалился: что известно
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что якобы по приказу Сергея Шойгу регулярные военные обстреляли тыловые позиции вагнеровцев. Для личного контроля министр обороны России якобы приехал в Ростов. Пригожин пригрозил, что виновные будут наказаны и объявил минобороны войну.
- В ночь на 24 июня вагнеровцы пересекли русские границы. Они фактически беспрепятственно двигались по Ростову-на-Дону, захватив все военные объекты в городе, включая аэродром. Группа "Вагнера" добилась быстрого успеха и дальше – уже в Воронеже.
- По состоянию на 17.00 24 июня российские СМИ заявили, что пригожинцы находятся в Московской области, в городе Бараново. Оттуда оставалось около 200 километров до столицы России.
- Неожиданно вечером с заявлением выступил Александр Лукашенко. Он сообщил, что в течение суток проводил переговоры с Пригожиным, с целью урегулировать конфликт. К удивлению, самопровозглашенному президенту Беларуси это удалось.
- В конце концов, сам главарь ЧВК "Вагнера" официально заявил, что разворачивает колонны и останавливает мятеж. Вагнеровцы должны были вернуться в полевые лагеря.
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что с Пригожина снимут все обвинения. Но он "поедет в Беларусь". Что именно он там будет делать – неизвестно.