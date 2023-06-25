Никакого прилета не было, – разведчик объяснил, почему удар по базе вагнеровцев постановка

Вся эпопея с мятежом Евгения Пригожина началась после того, как регулярная армия России якобы попала по тыловым позициям "Вагнера". Однако видео, опубликованное боевиками, довольно неубедительно.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, даже сама реакция снимающих бойцов "видеодоказательство" является наигранной.

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"Плохо снятый спектакль"

Появилась информация о том, что Евгений Пригожин объявил "марш справедливости" еще до того, как по базе вагнеровцев вроде бы попали российские военные.

Никакого прилета не было. Это все инсценировано очень плохо с точки зрения режиссуры. Мы видим какую-то камеру, прогуливающуюся по лесу, где нет никаких разрушений. Ну что там было, два костра горели разве непонятно от чего,

– отметил Сергей Жирнов.

На видеозаписи вагнеровцев были также видны несколько воронок и сваленные деревья. Однако такого эффекта можно достичь просто бросив в чащу леса две гранаты. Все это похоже на плохое представление вагнеровцев под руководством Пригожина.

"Если бы они хоть показали окровавленные мертвые тела, может быть, мы бы в это поверили. А там практически ничего нет. Это постановление, которое Пригожину было нужно, чтобы начать операцию", – заметил эксразведчик.

Подобная история была и с заминированием дорог, когда вагнеровцы должны были уходить из Бахмута. Как выяснилось, многие детали указывали на то, что съемка была постановлением.

Сергей Жирнов об инсценировке ударов по позициям вагнеровцев: смотреть видео

Мятеж Пригожина провалился: что известно