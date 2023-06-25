Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, навіть сама реакція бійців, що знімають "відеодоказ" є награною.
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"Погано знята вистава"
З'явилась інформація про те, що Євгеній Пригожин оголосив "марш справедливості" ще до того, як по базі вагнерівців начебто влучили російські військові.
Ніякого прильоту не було. Це все інсценовано дуже погано з точки зору режисури. Ми бачимо якусь камеру, що ходить по лісу, де немає жодних руйнувань. Ну що там було, два вогнища горіли хіба незрозуміло від чого,
– зазначив Сергій Жирнов.
На відеозаписі вагнерівців було також видно декілька вирв та напівповалені дерева. Однак такого ефекту можна досягнути просто кинувши в хащу лісу дві гранати. Все це схоже на поганеньку виставу вагнерівців під керівництвом Пригожина.
"Якби вони хоч показали закривавлені мертві тіла, то, можливо, ми б у це повірили. А там практично нічого немає. Це постанова, яка Пригожину була потрібна, щоб почати операцію", – зауважив ексрозвідник.
Подібна історія була і з замінуванням доріг, коли вагнерівці мали відходити з Бахмута. Як з'ясувалось згодом, багато деталей вказували на те, що зйомка була постановою.
Сергій Жирнов про інсценізацію ударів по позиціях вагнерівців: дивитись відео
Заколот Пригожина провалився: що відомо
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин заявив, що нібито за наказом Сєргєя Шойгу, регулярні військові обстріляли тилові позиції вагнерівців. Для особистого контролю міністр оборони Росії буцімто приїхав до Ростова. Пригожин пригрозив, що винні будуть покарані й оголосив міноборони війну.
- В ніч на 24 червня вагнерівці перетнули російські кордони. Вони фактично безперешкодно рухались Ростовом-на-Дону, захопивши всі військові об'єкти в місті, включно з аеродромом. Група "Вагнера" досягла швидкого успіху й надалі – вже у Воронежі.
- Станом на 17:00 24 червня російські ЗМІ заявили, що пригожинці перебувають у Московській області, у місті Бараново. Звідти залишалося приблизно 200 кілометрів до столиці Росії.
- Несподівано ввечері із заявою виступив Олександр Лукашенко. Він повідомив, що протягом доби проводив перемовини з Пригожиним, маючи на меті врегулювати конфлікт. На диво, самопроголошеному президенту Білорусі це вдалось.
- Зрештою, сам ватажок ПВК "Вагнера" офіційно заявив, що розвертає колони і зупиняє заколот. Вагнерівці мали повернутися до польових таборів.
- Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков розповів журналістам, що з Пригожина знімуть всі звинувачення. Але він "поїде до Білорусі". Що саме він там робитиме – невідомо.