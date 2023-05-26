Удар по больнице в Днепре: назвали количество раненых медиков

Россия цинично ударила по больнице в Днепре, когда там находились пациенты и врачи. Известно, что 31 человек ранен, также погибли.

В Днепропетровской ОВА рассказали, что 16 раненых находятся в больнице. Также пострадали двое детей.

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Что известно о раненых медиках

Всего из-за утреннего ракетного удара пострадал 31 человек, из них 16 – госпитализированы. Среди раненых – 8 медработников,

– рассказал Сергей Лысак.

К сожалению, погибли двое мужчин: 57 и 69 лет. Первый – был в помещении ветеринарной клиники, его тело вытащили спасатели. Второй – проходил мимо места атаки.

В Днепропетровской ОВА уточнили, что российские захватчики повредили:

медицинское учреждение, ветеринарную больницу;

спорткомплекс и учебное заведение;

несколько многоэтажек и частный дом;

12 автомобилей.

Россия атаковала Днепр