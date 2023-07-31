Крым "консервирует" все: какие проблемы с логистикой у россиян после удара по Чонгарскому мосту

Россияне не смогут оперативно восстановить железнодорожное полотно на Чонгарском мосту. А значит, что уже сейчас имеют значительные проблемы с логистикой.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он подчеркнул, что значительные проблемы имеют оккупанты именно на южном направлении.

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Оценка повреждения

Судя по фото, удар был действительно сильный, отметил Крамаров. Оперативно отстроить поврежденную часть россиянам будет очень тяжело. Поскольку автомобильное полотно до сих пор не смогли полноценно отремонтировать.

Нагрузка на железнодорожные мосты идет больше, восстановить такую сложную конструкцию трудно. Это очень плохие новости и россияне сами их признают,

– сказал военный эксперт.

Чтобы скрыть все последствия удара в информационном поле, среди так называемых военкоров даже могло быть указание сверху: не распространять соответствующие фото в пабликах.

Андрей Крамаров о повреждении Чонгарского моста: смотреть видео

Проблемы с логистикой

Таким образом, российские оккупанты имеют большую проблему со снабжением, особенно для южного направления. Речь не только о боеприпасах, но и банальной пище. Более того – Крым использовался как большой логистический "хаб", куда стягивалась поврежденная техника для ремонта и прочее. Теперь все это фактически "законсервировано".

"Крым "консервирует" то, что стянули россияне. Он не может использоваться как военный "хаб". Линия поставок для южной группировки, идущей через Мариуполь, путь из России поврежден. Плюс проблемы на Чонгарском перевале. Учитывая успехи, которых добились ВСУ, для нас это выглядит положительно", – резюмировал военный эксперт.

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