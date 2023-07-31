Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він наголосив, що значні проблеми мають окупанти саме на південному напрямку.

Дивіться також Рух максимально уповільнено: чому росіяни приховують удар по Чонгарському мосту

Оцінка пошкодження

Судячи з фото, удар був дійсно сильний, наголосив Крамаров. Оперативно відбудувати пошкоджену частину росіянам буде вкрай важко. Оскільки автомобільне полотно вони досі не змогли повноцінно відремонтувати.

Навантаження на залізничні мости йде більше, відновити таку складну конструкцію важко. Це дуже погані новини і росіяни самі їх визнають,

– сказав військовий експерт.

Аби приховати усі наслідки удару в інформаційному полі, серед так званих воєнкорів навіть могла бути вказівка згори: не розповсюджувати відповідні фото у пабліках.

Андрій Крамаров про пошкодження Чонгарського мосту: дивитись відео

Проблеми з логістикою

Таким чином російські окупанти мають велику проблему з постачанням, особливо для південного напрямку. Мовиться не лише про боєприпаси, але й банальні харчі. Ба більше – Крим використовувався як великий логістичний "хаб", куди стягувалася пошкоджена техніка для ремонту і таке інше. Тепер все це фактично "законсервоване".

"Крим "консервує" те, що стягнули росіяни. Він не може використовуватися як воєнний "хаб". Лінія постачання для південного угрупування, яке йде через Маріуполь, шлях з Росії пошкоджений. Плюс проблеми на Чонгарському перевалі. Враховуючи успіхи, які досягли ЗСУ, для нас це виглядає позитивно", – резюмував військовий експерт.

Удар по Чонгарському мосту: що відомо