ВСУ повредили Чонгарский мост: уже через неделю оккупанты ощутят серьезные последствия

Поражение железнодорожного моста в Чонгаре стало существенной проблемой для российских военных. Через этот мост проходила едва ли не самая важная логистическая артерия россиян.

На починку моста в результате удара могут уйти недели. Это сыграет злую шутку с оккупантами. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Логистика оккупантов нарушена

Серьезные повреждения Чонгарского железнодорожного моста видны даже на спутниковых снимках. В частности, на фотографиях видно, как один пролет "устал", а рельсы совсем искривились.

Это одна из железнодорожных веток, которую нужно было уничтожить давно. Повреждение даже в таком виде, как сейчас, это по меньшей мере на неделю или больше выведет направление из строя,

– подчеркнул Роман Свитан.

Эта железнодорожная ветка шла из Крымского Моста на Джанкой, из Джанкоя через Чонгар в Мелитополь. Собственно, это один из главных железнодорожных путей, которым опрокидывали силы и средства противника на Запорожское направление.

"Знаковый удар"

Подрыв именно моста наиболее эффективен. Ведь если взорвать только железнодорожный путь, то бригада за пол сутки может его восстановить. Когда железнодорожная ветка идет через мост – разбираться нужно с ним. На это иногда уходят недели.

"Для нас очень важно перерезать систему поставок в сторону Орехового на Запорожском направлении. Это знаковый удар. Уже на следующей неделе у россиян будет дефицит снарядов ", – заметил полковник запаса.

Быстро такую нехватку восполнить не удастся. В частности, ВСУ уничтожают и возможности для перемещения военной амуниции по автотранспорту. Хорошим примером может стать удар по Крымскому мосту.

Роман Свитан о важности удара по Чонгарскому мосту: смотрите видео

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