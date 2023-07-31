На полагодження мосту внаслідок удару можуть піти тижні. Це зіграє злий жарт з окупантами. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Логістика окупантів порушена

Серйозні пошкодження Чонгарського залізничного мосту видно навіть на супутникових знімках. Зокрема, на фотографіях видно, як один проліт "втомився", а рейки зовсім викривилась.

Це одна із залізничних гілок, яку потрібно було знищити давно. Пошкодження навіть в такому вигляді як зараз це щонайменше на тиждень або й більше виведе напрямок з ладу,

– наголосив Роман Світан.

Ця залізнична гілка йшла з Кримського Мосту на Джанкой, з Джанкоя через Чонгар на Мелітополь. Власне, це один з головних залізничних шляхів, яким перекидали сили та засоби противника на Запорізький напрямок.

"Знаковий удар"

Підрив саме мосту є найефективнішим. Адже якщо підірвати лише залізничну колію, то бригада за пів доби може її відновити. Натомість коли залізнична гілка йде через міст – розбиратись потрібно з ним. На це деколи йдуть тижні.

"Для нас дуже важливо перерізати систему постачання в сторону Оріхового на Запорізькому напрямку. Це знаковий удар. Вже наступного тижня у росіян буде дефіцит снарядів", – зауважив полковник запасу.

Швидко таку нестачу поповнити не вдасться. Зокрема, ЗСУ знищують і можливості для переміщення військової амуніції автотранспортом. Гарним прикладом може стати удар по Кримському мосту.

Роман Світан про важливість удару по Чонгарському мосту: дивіться відео

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