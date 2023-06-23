Не могут скрыть страх: на росТВ откровенно паникуют из-за удара по Чонгару

После удара по Чонгарскому мосту россиянам очень страшно. Пропагандисты обеспокоены тем, что ВСУ, оказывается, серьезно настроены.

На 24 Канале прокомментировали истерику российского пропагандиста Романа Голованова. Он назвал событие на мосту "исключительно серьезной угрозой".

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"О сегодняшнем ударе по Чонгарскому мосту. Это исключительно серьезная угроза для сухопутного коридора в Крым. Мостом шло до 70% грузов", – жаловался Голованов.

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Он был шокирован тем, что "враг настроен серьезно" загрузить российскую ПВО на севере Крыма, а потому с этим надо "что-то делать".

Чонгарский мост ждет судьба Антоновского

Для россиян дорога через Армянск является кризисной временной мерой, потому что этот маршрут гораздо хуже. Но им обещают, что Чонгарский мост будет восстановлен в ближайшие дни.

В то же время на шоу Голованова предположили, что этот мост ждет судьба Антоновского.

Удар по Чонгарскому мосту: основное

Утро 22 июня для оккупантов началось не с кофе. Появилась информация о попадании по ряду мостов между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом. Под атаку попал и Чонгарский мост, который превратился в решето.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов прокомментировал события на Чонгарском мосту. По его словам, это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях.

Аналитики ISW считают, что ВСУ могут усилить удары по логистике россиян на Юге. В то же время оккупанты очень этим озабочены, потому что не уверены, что смогут защитить логистические сети от "хлопка".

Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар. Последняя – самая удобная для перевозки военной техники в Запорожскую область.