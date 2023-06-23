Россияне будут убегать в Крым: удары по Чонгарскому мосту – шаг к ослаблению врага на Юге

До сих пор не утихают обсуждения удара по Чонгарскому мосту. И это не зря, ведь говорится о весомом шаге в ослаблении российских оккупантов на южном направлении.

Об этом 24 Каналу сказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Ильи Кучерива Тарас Жовтенко. По его мнению, будут еще удары по логистике врага.

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"Удар по любой логистической инфраструктуре россиян на южном направлении – это существенный шаг для их ослабления там. С Херсоном это сработало идеально", – сказал Жовтенко.

Украинские военные постепенно перерезают возможности россиян перекидывать по южному направлению свои силы и усиливать группировку. Так враг не сможет воспользоваться своим количественным преимуществом в технике.

ВСУ ослабляют логистику врага на Юге: смотрите видео

В то же время ВСУ не стремятся уничтожать все – только так, чтобы россияне не могли перевозить тяжелую технику и боеприпасы к ней по этому пути.

"Это первая серия ударов по этим мостам. Еще несколько таких – и этот мост без капитального ремонта использовать для перевозки грузов будет невозможно. Вряд ли россияне смогут что-нибудь с этим сделать", – отметил военный эксперт.

В дальнейшем это поможет в освобождении Крыма

Удары по логистическим путям врага, в том числе по Чонгарскому мосту, в перспективе связаны с деоккупацией Крыма.

"То, что мы делаем сейчас, мы не даем возможности россиянам поставлять свои войска на южном направлении, а в дальнейшем – обрезаем россиянам возможность отступать в Крым вместе с техникой", – добавил Жовтенко.

Удар по Чонгарскому мосту: основное

Утро 22 июня для оккупантов началось не с кофе. Появилась информация о попадании по ряду мостов между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом. Под атаку попал и Чонгарский мост, который превратился в решето.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов прокомментировал события на Чонгарском мосту. По его словам, это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях.

Аналитики ISW считают, что ВСУ могут усилить удары по логистике россиян на Юге. В то же время оккупанты очень этим озабочены, потому что не уверены, что смогут защитить логистические сети от "хлопка".

Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар. Последняя – самая удобная для перевозки военной техники в Запорожскую область.