Обстрел Днепровской ГЭС: уже известно о первой жертве
Источник:Офис Генпрокурора
Россияне в ночь на 22 марта массированно атаковала Украину и попала по крупнейшей ГЭС Украины - Днепровской. По дамбе как раз двигался троллейбус с людьми.
Россия нанесла не менее 20 ракетных ударов по Запорожью, есть разрушения, а под завалами точно есть люди. Уже известно о первой жертве в результате удара по гидроэлектростанции.
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ДнепроГЭС – объект критической инфраструктуры
В результате российских ракетных ударов утром 22 марта повреждены объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства.
Известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС,
– говорится в сообщении.
На месте попаданий работают специалисты, которые фиксируют последствия очередного военного преступления России.
Есть ли угроза прорыва дамбы
- О взрывах вблизи плотины сообщали в сети еще утром. Впоследствии информацию о том, что Россия нанесла ракетные удары по ДнепроГЭС, подтвердили в Укргидроэнерго.
- В Укргидроэнерго заверили, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая. На месте продолжают работать все соответствующие спецслужбы, которые занимаются ликвидацией последствий террористической атаки России.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во время ударов по Днепровской ГЭС вспыхнул троллейбус с людьми – в него попала вражеская ракета.