Враг нанес циничный удар по Днепру: жуткие кадры последствий атаки
Источник:МВД Украины
Вечером 14 апреля российские оккупанты нанесли коварный удар по Днепропетровской области. Вероятно враг атаковал баллистикой.
Под вечер россияне запустили ракету по областному центру. Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в городе прогремели взрывы, в результате атаки есть пострадавшие, среди которых – ребенок.
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Какие масштабы последствий после вражеского удара
МВД Украины сообщило, что вечером россияне цинично атаковали город Днепр и Днепровский район. По предварительной информации, в результате ракетного обстрела пострадали 12 человек, среди них – один ребенок.
Повреждены дома людей, легковые автомобили и погрузчик. В Любимовской громаде взрывной волной поврежден автомобиль, который ехал по дороге,
– говорится в сообщении министерства.
Сейчас полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах, фиксируют нарушения законов и обычаев войны со стороны российских военных. Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь пострадавшим.
В частности, окончательные последствия атаки по состоянию на сейчас устанавливают.
Последствия удара россиян по Днепру / Фото МВД Украины
Также опасность объявляли в Одесской области: что известно
- Около 15:45 сообщили о ракетной опасности для Одесской области, в регионе прозвучали сирены воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предостерегали от активности вражеской тактической авиации на южном направлении.
- В частности, сообщалось о ракете, которая двигалась в направлении Одессы. Согласно данным мониторинговых каналов, оккупанты, вероятно атаковали крылатой ракетой Х-59. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер также обратился к местным.
- На Одессу летели по меньшей мере две ракеты и один дрон. Уже через несколько минут сообщили об успешной работе противовоздушной обороны. Уже в 16:16 глава Одесской ОГА сообщил об отбое воздушной тревоги.
- По состоянию на 17:30 в Силах обороны Юга Украины сообщили, что из акватории Черного моря с самолета тактической авиации россияне вновь атаковали Одесскую область. Отмечается, что 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 силами противовоздушной обороны уничтожено над морем.