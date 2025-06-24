В результате дерзкого удара по Днепру пострадали 34 учебных заведения

Утром 24 июня Россия атаковала Днепр баллистикой, вызвав жертвы среди гражданских и разрушения. Мэр города Борис Филатов назвал этот удар по ущербу "одним из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны".

По словам мэра, россияне повредили 34 учебных заведения. Среди них также музыкальная школа, профтехучилище и центры внешкольного образования. "Там всюду разбитые стекла, двери, потолки", – говорит чиновник, передает 24 Канал.

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Удар по Днепру

Также есть различные разрушения в 8 локациях медицинской отрасли – больница, амбулатории, стоматполиклиника.

Школьные и медицинские учреждения после атаки / Фото Борис Филатов

Спасательные операции продолжаются на большом количестве локаций. Около 25 машин скорой отправлены на выезды. И еще немало людей поехали в больницы самостоятельно.

По состоянию на 15:00 известно о 8 погибших. 84 человека пострадали. 62 – госпитализированы. Из них семеро – в тяжелом состоянии.

К слову, взрывная волна повредила пассажирский поезд "Одесса – Запорожье". Пассажиров быстро эвакуировали в укрытие, а Укрзализныця готовит подменный состав для продолжения маршрута.