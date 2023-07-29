"Просто видела все своими глазами": очевидцы ракетного удара по Днепру рассказали о взрывах
Источник:Суспильне
В результате удара по Днепру пострадала многоэтажка и здание СБУ. Впоследствии появились показания очевидцев, которые в момент ракетного удара по городу были в районе обстрела.
В пятницу, 28 июля, враг выпустил по Днепру крылатые ракеты и подверг опасности жизни многих людей. К счастью, никто не погиб, поскольку дом, в который попали оккупанты, не был введен в эксплуатацию. В то же время, свидетели поделились журналистами тем, что они почувствовали во время этого удара.
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Что говорят очевидцы об ударе по Днепру
Как пишут СМИ, местная жительница, по имени Кира, рассказала, что в момент взрыва как раз сидела у окна.
Просто видела все своими глазами. Именно взрыв, где все, что было, все видела. Я здесь где-то минут 30 вероятно, я просто принесла что-то тепленькое, я не знаю, надеюсь, что оно и не понадобится. У нас все хорошо, все, слава Богу, хорошо,
– констатировала женщина.
Другой очевидец, по имени Артем, отметил, что вражеская воздушная цель попала в его дом, однако в соседнее крыло. После этого он побежал вместе с другими людьми в подземный паркинг.
"И только когда мы вышли на улицу мы увидели, что попали в дом. Я живу в другом крыле, поэтому здесь ни окна не потрескались, ничего не произошло", – поделился он.
Свидетели о взрывах в Днепре: смотрите видео Суспильного
Больше об атаке
- По состоянию на 02:00, 29 июля известно о 9 пострадавших в результате этого ракетного удара. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
- Кроме того, он предположил, что враг ударил по городу крылатыми ракетами наземного базирования типа "Искандер". Вспыхнул пожар в здании СБУ – его оперативно ликвидировали спасатели.
- В то же время сетью начали распространяться кадры, на которых, в частности, виден момент прилета по Днепру, а также последствия вражеских обстрелов.