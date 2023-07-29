"Помогайте, там люди": в сети показали первые минуты после удара по Днепру
Российские террористы вечером 28 июля нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадали 9 человек, среди которых двое детей. В сети опубликовали первые минуты после атаки.
Видео публикуют местные телеграм-каналы. На кадрах слышно, как прохожие призывают других помогать, сообщает 24 Канал.
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Прохожие бросились на помощь
Свидетели ракетного удара по многоэтажке в Днепре устремились помогать пострадавшим. На одном из видео один из мужчин призывает других приобщиться к поиску и спасению пострадавших.
Помогайте! Там люди живут, ребята!
– призывает мужчина.
Свидетели удара бросились помогать: смотрите видео
В первые минуты после удара в разрушенное здание выехали спасатели и кареты скорой. К счастью, обошлось без жертв, а все пострадавшие получили не тяжелые ранения.
Кареты скорой после удара: смотрите видео
Первые минуты после ракетной атаки / Нецензурная лексика! (18+)
Ракетный удар по Днепру 28 июля: коротко
- В пятницу, 28 июля, около 21:00 в Днепре раздались взрывы. Сначала о ракетной атаке сообщил нардеп Александр Бакумов, а затем это подтвердили и в МВД.
- Как заявили в Генштабе ВСУ, российские террористы атаковали Днепр двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
- Оккупанты попали в пустое здание СБУ и многоэтажку. К счастью, обошлось без жертв, потому что дом еще не был введен в эксплуатацию. Разрушены верхние этажи – от 13 до 9.
- Поисково-спасательную операцию завершили ночью 29 июля около 03:00. На сегодня известно о 9 пострадавших, среди которых двое детей. Они получили не тяжелые ранения.
- Отметим, что враг уже третий раз атаковал здание СБУ в Днепре. Хотя админздание пустое, оккупанты продолжают его атаковать.
- Владимир Зеленский отреагировал на удар по Днепру и заявил, что российские террористы будут обязательно отвечать за совершенные преступления. Прокомментировал атаку и Андрей Ермак, он лаконично подчеркнул, что Россия является террористическим государством. Очевидно, с каждой такой атакой она лишь закрепляет за собой этот статус.