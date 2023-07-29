В Генштабе рассказали, сколько и какие ракеты россияне запустили по Днепру

29 июля 2023, 07:20
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Источник:

Генштаб ВСУ

Вечером 28 июля российские террористы атаковали Днепр. Оккупанты ударили по зданию СБУ и многоэтажке.

Какие ракеты применил враг и сколько их было, рассказали в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.

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Террористы ударили по Днепру баллистическими ракетами

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты "Искандер-М",
– отметили в Генштабе.

Справка. "Искандер-М" – это баллистическая ракета наземного базирования. Она поднимается практически в стратосферу, откуда она возвращается на высокой скорости. Вес боевой части около 500 килограммов, дальность поражения 500 – 600 километров.

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Коротко о последствиях ракетного удара

  • Сначала оккупанты попали в пустое здание СБУ. Разрушена угловая часть.
  • Второе попадание – уже в многоэтажку. Разрушены верхние этажи. К счастью, обошлось без жертв, ведь дом еще не был введен в эксплуатацию.
  • Также известно о 9 пострадавших. Среди них девушка 2006 года рождения и ребенок 2009 года рождения. У них и еще двух 20-летних девушек – контузия.

Автор: Юлія Лобурак