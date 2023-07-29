В Генштабе рассказали, сколько и какие ракеты россияне запустили по Днепру
29 июля 2023, 07:20Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вечером 28 июля российские террористы атаковали Днепр. Оккупанты ударили по зданию СБУ и многоэтажке.
Какие ракеты применил враг и сколько их было, рассказали в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.
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Террористы ударили по Днепру баллистическими ракетами
За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты "Искандер-М",
– отметили в Генштабе.
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Коротко о последствиях ракетного удара
- Сначала оккупанты попали в пустое здание СБУ. Разрушена угловая часть.
- Второе попадание – уже в многоэтажку. Разрушены верхние этажи. К счастью, обошлось без жертв, ведь дом еще не был введен в эксплуатацию.
- Также известно о 9 пострадавших. Среди них девушка 2006 года рождения и ребенок 2009 года рождения. У них и еще двух 20-летних девушек – контузия.