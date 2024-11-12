Из всей семьи выжил только отец: в Кривом Роге россияне убили женщину и троих ее детей

В Кривом Роге утром 12 ноября спасатели деблокировали тела трех детей. Все они были из одной семьи.

Сейчас живым остался из этой семьи только отец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "СВОИ Кривой Рог".

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Что известно о погибшей маме и трех детях в Кривом Роге

В результате российской атаки погибла почти вся семья Куликов. Вечером 11 ноября глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак написал, что из-под завалов дома удалось деблокировать тело женщины.

По данным журналистов "СВОИ Кривой Рог" это была именно 30-летняя Елена Кулик.



Елена Кулик погибла после вражеской атаки по Кривому Рогу / Фото "СВОИ Кривой Рог"

Уже утром 12 ноября Лысак сообщил, что спасатели деблокировали тела двух детей. Как пишут журналисты, это были 10-летний Кирилл Кулик, а также Демид, которому на момент гибели после российской атаки было 2 года и 8 месяцев.



Кирилла Кулика убила Россия ударом по многоэтажке в Кривом Роге / Фото "СВОИ Кривой Рог"

Впоследствии начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что обнаружили также тело и третьего ребенка. Это была двухмесячная Ульяна Кулик.

Из всей семьи выжить удалось только отцу Максиму Кулику. В момент удара он вышел на кухню готовить завтрак, рассказала журналистам его мать Ирина.



Максим Кулик выжил во время российского удара по дому в Кривом Роге / Фото "СВОИ Кривой Рог"

К слову, в Кривом Роге, кроме жертв российской атаки, также пострадало по меньшей мере 14 человек. Спасатели завершили поисковую операцию на месте атаки утром 12 ноября.