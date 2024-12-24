"У друзей нет квартиры, не берут трубку": очевидцы рассказали об ударе по Кривому Рогу

Днем Россия ударила баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге. Спасатели эвакуируют пострадавших из-под завалов. Вблизи места происшествия люди пытаются узнать о судьбе своих родных и знакомых.

Количество раненых постоянно растет. Известно также и о первой жертве, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что говорят очевидцы

Местная жительница Евгения пытается узнать, что произошло с ее друзьями, которые живут в разрушенном доме.

Я жду друзей, у них квартиры нет, у нас там друзья. Звоним, не могу им дозвониться,

– делится женщина.

В том доме, кроме друзей, у нее живет мать мужа. К счастью, ей удалось спастись.

Евгения ждет известия от друзей из разрушенного дома: смотрите видео

Госпожа Анастасия рассказала журналистам, что как раз проезжала мимо пораженного россиянами дома, когда прогремел взрыв. Женщина была в авто вместе с мамой. Обе, говорит, чудом остались живы.

Кирпич пробил стекло и в салоне и просто чудом не пробил голову. Хорошо, что детей не было на заднем сиденье, потому что лежит такая глыба,

– делится пережитым криворожанка.

Наталья ждет у места инцидента известия от знакомого, который живет в поврежденном доме.

Я сильно испугалась и побежала вперед. У меня там знакомый живет, в этом доме. Ну ничего не могу знать. По телефону не отвечает,

– говорит женщина.

К слову, омбудсмен Лубинец уже отреагировал на циничную атаку русских.